Zaldair paiva

Zaldair paiva

Альбом  ·  2022

Louvando a Maria

#Альтернативный рок
Zaldair paiva

Артист

Zaldair paiva

Релиз Louvando a Maria

#

Название

Альбом

1

Трек Maria Sinal de Deus

Maria Sinal de Deus

Zaldair paiva

Louvando a Maria

4:21

2

Трек Maria do Sonho de Deus

Maria do Sonho de Deus

Zaldair paiva

Louvando a Maria

3:34

3

Трек Mãe da Natureza

Mãe da Natureza

Zaldair paiva

Louvando a Maria

4:54

4

Трек Prece à Mãe Aparecida

Prece à Mãe Aparecida

Zaldair paiva

Louvando a Maria

4:36

5

Трек Mãos Santificadas

Mãos Santificadas

Zaldair paiva

Louvando a Maria

4:16

6

Трек Maria a Discípula de Jesus

Maria a Discípula de Jesus

Zaldair paiva

Louvando a Maria

4:12

7

Трек Mãe da Igreja Mãe de Deus

Mãe da Igreja Mãe de Deus

Zaldair paiva

Louvando a Maria

5:32

8

Трек Maria Rogai por Nós

Maria Rogai por Nós

Zaldair paiva

Louvando a Maria

3:58

9

Трек Mãe Aparecida

Mãe Aparecida

Zaldair paiva

Louvando a Maria

3:28

10

Трек Cuida de Nós Óh Mãe

Cuida de Nós Óh Mãe

Zaldair paiva

Louvando a Maria

5:43

11

Трек Mãe Peregrina

Mãe Peregrina

Zaldair paiva

Louvando a Maria

6:32

12

Трек Nós Te Coroamos

Nós Te Coroamos

Zaldair paiva

Louvando a Maria

3:49

13

Трек Maria Padroeira do Brasil

Maria Padroeira do Brasil

Zaldair paiva

Louvando a Maria

2:58

14

Трек Canção a Maria

Canção a Maria

Zaldair paiva

Louvando a Maria

3:56

15

Трек Maria Mãe de Jesus

Maria Mãe de Jesus

Zaldair paiva

Louvando a Maria

4:29

Информация о правообладателе: ZALDAIR PAIVA
