Zaldair paiva

Zaldair paiva

Альбом  ·  2022

O Rosto da Vitória

#Альтернативный рок
Zaldair paiva

Артист

Zaldair paiva

Релиз O Rosto da Vitória

#

Название

Альбом

1

Трек O Rosto da Vitória

O Rosto da Vitória

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:28

2

Трек Eu Navegarei

Eu Navegarei

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:35

3

Трек Encontro Com Tomé

Encontro Com Tomé

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:22

4

Трек Santa Eucaristia

Santa Eucaristia

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:15

5

Трек O Filho Pródigo

O Filho Pródigo

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:02

6

Трек Te Amo Deus

Te Amo Deus

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:08

7

Трек Revezes

Revezes

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:10

8

Трек Ele Não Me Abandona

Ele Não Me Abandona

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

2:22

9

Трек Serei Feliz

Serei Feliz

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

2:49

10

Трек Amor Dom Maior

Amor Dom Maior

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

3:25

11

Трек Maria Mae de Jesus

Maria Mae de Jesus

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:30

12

Трек Não Chore Mãe, Acredite

Não Chore Mãe, Acredite

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

4:02

13

Трек Hino de São Sebastião

Hino de São Sebastião

Zaldair paiva

O Rosto da Vitória

5:13

Информация о правообладателе: ZALDAIR PAIVA
