О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Zaldair paiva

Zaldair paiva

Альбом  ·  2022

Coração de Jesus

#Альтернативный рок
Zaldair paiva

Артист

Zaldair paiva

Релиз Coração de Jesus

#

Название

Альбом

1

Трек Coração de Jesus

Coração de Jesus

Zaldair paiva

Coração de Jesus

5:10

2

Трек Vem Espírito Vem Iluminar

Vem Espírito Vem Iluminar

Zaldair paiva

Coração de Jesus

4:12

3

Трек Coração Santo

Coração Santo

Zaldair paiva

Coração de Jesus

4:05

4

Трек A Paz de Jesus

A Paz de Jesus

Zaldair paiva

Coração de Jesus

3:57

5

Трек Tome a Tua Cruz

Tome a Tua Cruz

Zaldair paiva

Coração de Jesus

4:09

6

Трек Jesus em Minha Vida

Jesus em Minha Vida

Zaldair paiva

Coração de Jesus

5:02

7

Трек Ao Mestre

Ao Mestre

Zaldair paiva

Coração de Jesus

2:38

8

Трек Perdão Senhor Perdão Jesus

Perdão Senhor Perdão Jesus

Zaldair paiva

Coração de Jesus

2:58

9

Трек Natal Noite de Luz

Natal Noite de Luz

Zaldair paiva

Coração de Jesus

3:52

10

Трек Vamos Seguir a Jesus

Vamos Seguir a Jesus

Zaldair paiva

Coração de Jesus

2:29

11

Трек Santo É o Senhor

Santo É o Senhor

Zaldair paiva

Coração de Jesus

2:29

12

Трек Hino ao Bom Jesus

Hino ao Bom Jesus

Zaldair paiva

Coração de Jesus

7:46

Информация о правообладателе: ZALDAIR PAIVA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Hino Oficial do Jubileu de Ouro da Igreja do Bom Jesus (Seabra - BA - 1975/2025)
Hino Oficial do Jubileu de Ouro da Igreja do Bom Jesus (Seabra - BA - 1975/2025)2025 · Сингл · Zaldair paiva
Релиз Cristo o Caminho
Cristo o Caminho2022 · Альбом · Zaldair paiva
Релиз O Rosto da Vitória
O Rosto da Vitória2022 · Альбом · Zaldair paiva
Релиз Coração de Jesus
Coração de Jesus2022 · Альбом · Zaldair paiva
Релиз Provação e Graça
Provação e Graça2022 · Альбом · Zaldair paiva
Релиз 15 Anos de Evangelização
15 Anos de Evangelização2022 · Альбом · Zaldair paiva
Релиз Louvando a Maria
Louvando a Maria2022 · Альбом · Zaldair paiva

Похожие артисты

Zaldair paiva
Артист

Zaldair paiva

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож