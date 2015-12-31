О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Padre Rodrigo Natal

Padre Rodrigo Natal

Альбом  ·  2015

A Vitória É Nossa

#Инструментальная
Padre Rodrigo Natal

Артист

Padre Rodrigo Natal

Релиз A Vitória É Nossa

#

Название

Альбом

1

Трек A Igreja Está Orando por Você (Playback)

A Igreja Está Orando por Você (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

3:29

2

Трек Meu Deus Proverá (Playback)

Meu Deus Proverá (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

3:55

3

Трек O Melhor Virá (Playback)

O Melhor Virá (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

4:11

4

Трек Senhor Quero Ofertar (Playback)

Senhor Quero Ofertar (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

4:38

5

Трек Nosso Deus É Poderoso (Playback)

Nosso Deus É Poderoso (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

5:16

6

Трек Pai (Playback)

Pai (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

4:34

7

Трек A Vitória É Nossa (Playback)

A Vitória É Nossa (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

4:22

8

Трек Teu É o Meu Louvor (Playback)

Teu É o Meu Louvor (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

4:19

9

Трек Deus É Comigo (Playback)

Deus É Comigo (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

4:08

10

Трек Aquele Que Me Envia (Playback)

Aquele Que Me Envia (Playback)

Padre Rodrigo Natal

A Vitória É Nossa

5:50

Информация о правообладателе: Padre Rodrigo Natal
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Carlo Acutis Original
Carlo Acutis Original2025 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Yeshua É o Seu Nome
Yeshua É o Seu Nome2024 · Сингл · Canthares
Релиз Ao Vivo Com a Igreja
Ao Vivo Com a Igreja2024 · Альбом · Padre Rodrigo Natal
Релиз Espírito Poderoso
Espírito Poderoso2024 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Coração Igual ao Teu
Coração Igual ao Teu2024 · Сингл · GBA Stage
Релиз Todo Poderoso
Todo Poderoso2024 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Restaura Nossa Casa Senhor
Restaura Nossa Casa Senhor2024 · Сингл · GBA Stage
Релиз Maria Porta do Céu (Maria Passa na Frente)
Maria Porta do Céu (Maria Passa na Frente)2023 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Deixa Deus Sonhar em Ti
Deixa Deus Sonhar em Ti2023 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Fiel Guardião
Fiel Guardião2023 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Nosso General
Nosso General2023 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Cheiro de Rosas
Cheiro de Rosas2023 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Ele Não Perde Batalhas
Ele Não Perde Batalhas2023 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Maria Porta do Céu (Maria Passa na Frente)
Maria Porta do Céu (Maria Passa na Frente)2022 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Fiel Guardião
Fiel Guardião2022 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Grandes Coisas
Grandes Coisas2022 · Альбом · Padre Rodrigo Natal
Релиз Glória
Glória2021 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Já Deu Certo
Já Deu Certo2021 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Já Deu Certo
Já Deu Certo2021 · Сингл · Padre Rodrigo Natal
Релиз Aguenta Firme
Aguenta Firme2021 · Сингл · Padre Rodrigo Natal

Похожие артисты

Padre Rodrigo Natal
Артист

Padre Rodrigo Natal

The Kid LAROI
Артист

The Kid LAROI

Mr Hudson
Артист

Mr Hudson

Bryson Tiller
Артист

Bryson Tiller

Brent Faiyaz
Артист

Brent Faiyaz

Leon Thomas
Артист

Leon Thomas

Tems
Артист

Tems

Kaash Paige
Артист

Kaash Paige

Wiz Kid
Артист

Wiz Kid

Kacy Hill
Артист

Kacy Hill

Chlöe
Артист

Chlöe

Kevin Abstract
Артист

Kevin Abstract

Teyana Taylor
Артист

Teyana Taylor