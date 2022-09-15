Информация о правообладателе: JPS
Сингл · 2022
Tudo Vai Passar
Другие альбомы артиста
Um Pedacinho do Céu2023 · Сингл · Flávio Chão de Estrelas
Tormenta2023 · Сингл · Flávio Chão de Estrelas
Tudo Vai Passar2022 · Сингл · Flávio Chão de Estrelas
Invisível2021 · Сингл · Flávio Chão de Estrelas
Ainda Sou o Garoto Que Ama Os Beatles e Os Rolling Stones2021 · Сингл · Flávio Chão de Estrelas
Tudo Vai Passar2020 · Сингл · Flávio Chão de Estrelas
Olhos de Jabuticaba2019 · Альбом · Flávio Chão de Estrelas