О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Edu e Maraial

Edu e Maraial

Альбом  ·  2008

Parque de Exposições do Recife Pe

#Латинская
Edu e Maraial

Артист

Edu e Maraial

Релиз Parque de Exposições do Recife Pe

#

Название

Альбом

1

Трек Só Saudade (Ao Vivo)

Só Saudade (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:39

2

Трек Doce Mel (Ao Vivo)

Doce Mel (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:11

3

Трек Mais e Mais (Ao Vivo)

Mais e Mais (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:31

4

Трек Arreia Cerveja (Ao Vivo)

Arreia Cerveja (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:24

5

Трек Mulher Mercenaria (Ao Vivo)

Mulher Mercenaria (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

4:16

6

Трек Pra Recomeçar (Ao Vivo)

Pra Recomeçar (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:03

7

Трек Tomar Todas (Ao Vivo)

Tomar Todas (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:55

8

Трек Vou Fazer Pirraça (Ao Vivo)

Vou Fazer Pirraça (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:47

9

Трек Você Nao Merece (Ao Vivo)

Você Nao Merece (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

1:15

10

Трек Eu Não Aguento Solidão (Ao Vivo)

Eu Não Aguento Solidão (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

1:52

11

Трек Você, o Amor e Eu (Ao Vivo)

Você, o Amor e Eu (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:40

12

Трек Telefone Fora de Área (Ao Vivo)

Telefone Fora de Área (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:49

13

Трек Os Amantes da Noite (Ao Vivo)

Os Amantes da Noite (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:17

14

Трек Cachaça na Goela (Ao Vivo)

Cachaça na Goela (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:58

15

Трек É Você (Ao Vivo)

É Você (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

1:33

16

Трек Ta Todo Mundo Bebo (Ao Vivo)

Ta Todo Mundo Bebo (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

1:06

17

Трек Ela Pirou (Ao Vivo)

Ela Pirou (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

1:25

18

Трек A Saudade e um Prego (Ao Vivo)

A Saudade e um Prego (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:55

19

Трек Cego, Surdo e Mudo (Ao Vivo)

Cego, Surdo e Mudo (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

1:30

20

Трек Tatuado (Ao Vivo)

Tatuado (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

5:17

21

Трек Maldita Bateria (Ao Vivo)

Maldita Bateria (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

4:07

22

Трек De Volta ao Cais (Ao Vivo)

De Volta ao Cais (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:16

23

Трек Vaso Quebrado (Ao Vivo)

Vaso Quebrado (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:47

24

Трек Quebrei a Cara (Ao Vivo)

Quebrei a Cara (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:51

25

Трек Talismã Dourado (Ao Vivo)

Talismã Dourado (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:59

26

Трек Eu Sou Largado (Ao Vivo)

Eu Sou Largado (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

2:59

27

Трек Simbora Beber (Ao Vivo)

Simbora Beber (Ao Vivo)

Edu e Maraial

Parque de Exposições do Recife Pe

3:42

Информация о правообладателе: E&M Gravacoes e Edicoes Musicais LTDA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pei Buff
Pei Buff2025 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Oh Lua
Oh Lua2025 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Caloteiro
Caloteiro2024 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Impossível de Ser
Impossível de Ser2023 · Сингл · Malla 100 Alça
Релиз Clássicos e Sofrência - Bonus
Clássicos e Sofrência - Bonus2023 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Edu & Maraial ao Vivo em Palmares - PE, Como Antigamente
Edu & Maraial ao Vivo em Palmares - PE, Como Antigamente2023 · Альбом · Edu e Maraial
Релиз Ressentimento
Ressentimento2023 · Сингл · Flavio Jose
Релиз Pequeno Celular
Pequeno Celular2023 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Curto Circuito
Curto Circuito2023 · Сингл · Filipe Escandurras
Релиз Pendrive
Pendrive2023 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Cristal Quebrado / Essa Paixão Virou Chiclete
Cristal Quebrado / Essa Paixão Virou Chiclete2023 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Saudade
Saudade2023 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Não Devo Nada a Ninguém
Não Devo Nada a Ninguém2023 · Сингл · Wallas Arrais
Релиз Dois Safados
Dois Safados2023 · Сингл · Anna Catarina
Релиз Chamada Ignorada
Chamada Ignorada2022 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Saudade
Saudade2022 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз Agora Somos Ex
Agora Somos Ex2022 · Сингл · Edu e Maraial
Релиз O Show da Volta
O Show da Volta2022 · Альбом · Edu e Maraial
Релиз Ama Tu
Ama Tu2022 · Сингл · Forró do Muido
Релиз Edu & Maraial
Edu & Maraial2013 · Альбом · Edu e Maraial

Похожие артисты

Edu e Maraial
Артист

Edu e Maraial

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож