О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Paranoid pank

Paranoid pank

Сингл  ·  2022

Талант уничтожать

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп
Paranoid pank

Артист

Paranoid pank

Релиз Талант уничтожать

#

Название

Альбом

1

Трек Талант уничтожать

Талант уничтожать

Paranoid pank

Талант уничтожать

2:58

Информация о правообладателе: Paranoid pank
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Талант уничтожать
Талант уничтожать2024 · Сингл · Paranoid pank
Релиз Ghost Lawyer
Ghost Lawyer2024 · Сингл · Paranoid pank
Релиз Glass of
Glass of2024 · Сингл · Paranoid pank
Релиз Opinion in Blood
Opinion in Blood2023 · Сингл · Paranoid pank
Релиз Истине
Истине2022 · Сингл · Paranoid pank
Релиз Dark Blue
Dark Blue2022 · Сингл · Paranoid pank
Релиз No Trust
No Trust2022 · Сингл · Paranoid pank
Релиз Талант уничтожать
Талант уничтожать2022 · Сингл · Paranoid pank

Похожие артисты

Paranoid pank
Артист

Paranoid pank

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож