О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dj 2k do Taquaril

Dj 2k do Taquaril

,

Mc mininin

,

Gordão do Pc

Сингл  ·  2022

Diz Que Eu Sou Gordin

Контент 18+

#Латинская
Dj 2k do Taquaril

Артист

Dj 2k do Taquaril

Релиз Diz Que Eu Sou Gordin

#

Название

Альбом

1

Трек Diz Que Eu Sou Gordin

Diz Que Eu Sou Gordin

Mc mininin

,

Gordão do Pc

,

Dj 2k do Taquaril

Diz Que Eu Sou Gordin

2:38

Информация о правообладателе: FERA ENTRETENIMENTO SP
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ninguem Vai Namorar
Ninguem Vai Namorar2024 · Сингл · dj jl do tp
Релиз A Hora É Essa
A Hora É Essa2024 · Сингл · Mc Viana Pv
Релиз Hey You 2.0
Hey You 2.02024 · Сингл · MC Vuk Vuk
Релиз Putaria Romana 2.0
Putaria Romana 2.02024 · Сингл · dj nardiin
Релиз Da uma Cavalgada
Da uma Cavalgada2024 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Dormi Fofin
Dormi Fofin2024 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Partido da Putaria
Partido da Putaria2024 · Сингл · Mc mininin
Релиз Vou Fazer Você Lembrar de Mim
Vou Fazer Você Lembrar de Mim2024 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Férias de Verão
Férias de Verão2024 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Vida de Puto
Vida de Puto2023 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Ta Estressado
Ta Estressado2023 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Tropa do Taquaril
Tropa do Taquaril2023 · Сингл · dj nardiin
Релиз Vem Me da Prazer
Vem Me da Prazer2023 · Сингл · DJ LIMA ENVOLVIDÃO
Релиз A Onda É Agora
A Onda É Agora2023 · Сингл · DJ LIMA ENVOLVIDÃO
Релиз Mtg- Separei, Senta Gostosim
Mtg- Separei, Senta Gostosim2023 · Сингл · DJ LIMA ENVOLVIDÃO
Релиз Anti-Romântico
Anti-Romântico2023 · Сингл · dj nardiin
Релиз Vampira
Vampira2023 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Mtg Piloto
Mtg Piloto2023 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Meca Cereja
Meca Cereja2023 · Сингл · Dj 2k do Taquaril
Релиз Cuidado os Cria Ta Ai
Cuidado os Cria Ta Ai2023 · Сингл · Dj 2k do Taquaril

Похожие артисты

Dj 2k do Taquaril
Артист

Dj 2k do Taquaril

Dj LK da Escócia
Артист

Dj LK da Escócia

DJ KAUAN SHEIK
Артист

DJ KAUAN SHEIK

DJ Kz
Артист

DJ Kz

Mc Fopi
Артист

Mc Fopi

Mc Rf
Артист

Mc Rf

Dj psico de caxias
Артист

Dj psico de caxias

DJ PEDRIN ZO
Артист

DJ PEDRIN ZO

MC Magrão
Артист

MC Magrão

MC Duende
Артист

MC Duende

Mc Chá Original
Артист

Mc Chá Original

DJ Dimis
Артист

DJ Dimis

Mc Brooklyn
Артист

Mc Brooklyn