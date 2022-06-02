О нас

El Amigable De Tijuana

El Amigable De Tijuana

Альбом  ·  2022

Contrabando de la Frontera

#Латинская
El Amigable De Tijuana

Артист

El Amigable De Tijuana

Релиз Contrabando de la Frontera

#

Название

Альбом

1

Трек Culiacan Sinaloa

Culiacan Sinaloa

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

3:11

2

Трек Tierra Negra

Tierra Negra

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

2:59

3

Трек Reten Federal

Reten Federal

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

3:05

4

Трек Contrabando de la Frontera

Contrabando de la Frontera

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

3:49

5

Трек El Jefe

El Jefe

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

4:13

6

Трек Tino Quintero

Tino Quintero

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

3:56

7

Трек Ausencia Eterna

Ausencia Eterna

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

4:07

8

Трек Claveles de Enero

Claveles de Enero

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

3:47

9

Трек Pero Que Caray

Pero Que Caray

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

2:50

10

Трек De Durango a Culiacan

De Durango a Culiacan

El Amigable De Tijuana

Contrabando de la Frontera

2:53

Информация о правообладателе: Discos Aries LLC
