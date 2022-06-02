Информация о правообладателе: 1 + de Cristo
Сингл · 2022
Cristo Pago el Precio
Mi Viejita Linda2024 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Qué Bonito2024 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Agradecido Estoy2023 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Cuando Te Perdi Papá2023 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
La Venida de Cristo2023 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Ayudame a Continuar2023 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Soy Peregrino2023 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Mi Esposa2023 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Te Dedico Mi Tiempo2023 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Aunque Pasen los Años2022 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Por Amar a Dios2022 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
El Amor de una Madre2022 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Por Amor a Ti2022 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo
Cristo Pago el Precio2022 · Сингл · Denis Pascual Gutierrez 1+de Cristo