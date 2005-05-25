О нас

Курара

Курара

Альбом  ·  2005

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

#Инди
Курара

Артист

Курара

Релиз Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

#

Название

Альбом

1

Трек Intro (Live)

Intro (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

1:16

2

Трек Здр. дети / Друг друга / Иду (Live)

Здр. дети / Друг друга / Иду (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

8:46

3

Трек Короли (Live)

Короли (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

5:00

4

Трек Десять / Понедельник (Live)

Десять / Понедельник (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

7:29

5

Трек Недели (Live)

Недели (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

3:14

6

Трек Листопад (Live)

Листопад (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

3:40

7

Трек Москва (Live)

Москва (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

3:19

8

Трек Полина / Письмо / Подоннки (Live)

Полина / Письмо / Подоннки (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

9:20

9

Трек На память (Live)

На память (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

4:27

10

Трек Екатеринбюргер (Live)

Екатеринбюргер (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

4:18

11

Трек Полли (Live)

Полли (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

3:21

12

Трек Босоногий пес (Live)

Босоногий пес (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

3:40

13

Трек Журавли (Live)

Журавли (Live)

Курара

Ленин Day - Концерт в Коляда-театре

6:21

Информация о правообладателе: Курара
