Ксандэр

Ксандэр

Альбом  ·  2022

Перестройка

#Хип-хоп#Русский рэп
Ксандэр

Артист

Ксандэр

Релиз Перестройка

#

Название

Альбом

1

Трек Киллер

Киллер

Ксандэр

Перестройка

4:23

2

Трек Просто по совести

Просто по совести

Ксандэр

Перестройка

2:37

3

Трек Прошлое

Прошлое

Ксандэр

Перестройка

1:54

4

Трек Игры с диавалом

Игры с диавалом

Ксандэр

Перестройка

3:59

5

Трек Поменяло

Поменяло

Ксандэр

Перестройка

1:50

6

Трек Полёт души

Полёт души

Ксандэр

Перестройка

4:26

7

Трек Ты та

Ты та

Ксандэр

Перестройка

4:35

8

Трек Весь в отца

Весь в отца

Ксандэр

Перестройка

3:21

9

Трек Перестройка

Перестройка

Ксандэр

Перестройка

4:51

10

Трек Штаты

Штаты

Ксандэр

Перестройка

3:06

11

Трек Россия

Россия

Ксандэр

Перестройка

4:34

12

Трек Правительство

Правительство

Ксандэр

Перестройка

2:18

13

Трек Синдром

Синдром

Ксандэр

Перестройка

2:25

14

Трек Тобольск

Тобольск

Ксандэр

Перестройка

2:09

15

Трек Утопия

Утопия

Ксандэр

Перестройка

2:38

16

Трек Мама

Мама

Ксандэр

Перестройка

2:05

17

Трек Крах

Крах

Ксандэр

Перестройка

2:35

18

Трек После хапки

После хапки

Ксандэр

Перестройка

4:09

Информация о правообладателе: КСАНДЭР
