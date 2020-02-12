О нас

Grupo Bailaço

Grupo Bailaço

Альбом  ·  2020

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

#Латинская
Grupo Bailaço

Артист

Grupo Bailaço

Релиз Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Surungo de Rancho

Surungo de Rancho

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:37

2

Трек Na Casa do Tio Bicanca

Na Casa do Tio Bicanca

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:56

3

Трек A Nova Dança

A Nova Dança

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

2:54

4

Трек De Manga e Chilena

De Manga e Chilena

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

2:48

5

Трек De Magia e Sedução

De Magia e Sedução

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:04

6

Трек Tempo Feio

Tempo Feio

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:38

7

Трек Tapado da Lida

Tapado da Lida

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:24

8

Трек Nada É Proibido

Nada É Proibido

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:00

9

Трек Pra Matear Só

Pra Matear Só

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:41

10

Трек Não Mi Bilisca

Não Mi Bilisca

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:57

11

Трек Nos Braços do Rio Grande

Nos Braços do Rio Grande

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:12

12

Трек Pras Meninas Maxixeira

Pras Meninas Maxixeira

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:10

13

Трек Saideira do Bailaço

Saideira do Bailaço

Grupo Bailaço

Nos Braços do Rio Grande, Vol. 2

3:11

Информация о правообладателе: Grupo Bailaço
