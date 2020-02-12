О нас

Grupo Bailaço

Grupo Bailaço

Альбом  ·  2020

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

#Латинская
Grupo Bailaço

Артист

Grupo Bailaço

Релиз Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Não Me Belisca

Não Me Belisca

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

4:07

2

Трек Tapado da Lida

Tapado da Lida

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

3:25

3

Трек De Tempo e Lida

De Tempo e Lida

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

4:15

4

Трек Pra Menina Maxixeira

Pra Menina Maxixeira

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

3:18

5

Трек Cantando a Tradição

Cantando a Tradição

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

4:17

6

Трек O Buraco da Vicênça

O Buraco da Vicênça

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

3:36

7

Трек No Tranco do Balanço

No Tranco do Balanço

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

2:43

8

Трек Gaita, Prenda e Milonga

Gaita, Prenda e Milonga

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

3:35

9

Трек Não Me Atenta Nega Véia

Não Me Atenta Nega Véia

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

2:40

10

Трек A Tua Mulher Me Ama

A Tua Mulher Me Ama

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

3:25

11

Трек Pra Quem Tem Raiz

Pra Quem Tem Raiz

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

3:54

12

Трек Vida de Campeiro

Vida de Campeiro

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

4:08

13

Трек Relembrando o Xote

Relembrando o Xote

Grupo Bailaço

Na Trilha de um Sonho, Vol. 1

3:41

Информация о правообладателе: Grupo Bailaço
