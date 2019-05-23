О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Roxana

Roxana

Сингл  ·  2019

Care Pe Care

#Поп
Roxana

Артист

Roxana

Релиз Care Pe Care

#

Название

Альбом

1

Трек Care Pe Care

Care Pe Care

Roxana

Care Pe Care

3:00

Информация о правообладателе: Roxana
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Konnakol
Konnakol2025 · Сингл · Roxana
Релиз Rise Up
Rise Up2025 · Сингл · BONIIL
Релиз I Want You
I Want You2025 · Сингл · Anton Pavlovsky
Релиз Fire
Fire2025 · Сингл · Roxana
Релиз Спичка
Спичка2024 · Сингл · Roxana
Релиз Keep Your Love 2.0
Keep Your Love 2.02024 · Сингл · Anton Pavlovsky
Релиз Мама
Мама2024 · Сингл · Roxana
Релиз Dance, dance!
Dance, dance!2024 · Сингл · Roxana
Релиз Let´S Beat
Let´S Beat2024 · Сингл · Roxana
Релиз Breath of Wind
Breath of Wind2023 · Сингл · Roxana
Релиз El Zulia y Su Música
El Zulia y Su Música2023 · Сингл · Edgar Gurmeitte
Релиз Take my hand
Take my hand2023 · Сингл · Roxana
Релиз Ultimul care pleacă
Ultimul care pleacă2022 · Альбом · Motanu
Релиз No Secrets
No Secrets2021 · Сингл · Roxana
Релиз Blame (feat. ROXANA)
Blame (feat. ROXANA)2021 · Сингл · Roxana
Релиз As Vrea Sa Zbor
As Vrea Sa Zbor2021 · Альбом · Roxana
Релиз Antidote
Antidote2021 · Сингл · Roxana
Релиз Неба не хватит
Неба не хватит2021 · Сингл · Roxana
Релиз Can I Love You
Can I Love You2020 · Сингл · Roxana
Релиз Can I Love You
Can I Love You2020 · Сингл · Roxana

Похожие артисты

Roxana
Артист

Roxana

Guitar
Артист

Guitar

Vlad Zhukov
Артист

Vlad Zhukov

Florzinho
Артист

Florzinho

Svrcina
Артист

Svrcina

Angèle Macabiès
Артист

Angèle Macabiès

Francesca
Артист

Francesca

Christmas Hits Collective
Артист

Christmas Hits Collective

Sarah
Артист

Sarah

Brian Withycombe
Артист

Brian Withycombe

Moonnight
Артист

Moonnight

Grace Kelly
Артист

Grace Kelly

梦然
Артист

梦然