Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Dikz

Dikz

Сингл  ·  2022

Arjun - Karm Ki Talwar

#Хип-хоп
Dikz

Артист

Dikz

Релиз Arjun - Karm Ki Talwar

#

Название

Альбом

1

Трек Arjun - Karm Ki Talwar

Arjun - Karm Ki Talwar

Dikz

Arjun - Karm Ki Talwar

4:00

Информация о правообладателе: Dikz
