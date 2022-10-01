О нас

Jony Marcondes

Jony Marcondes

Jony Marcondes

Альбом  ·  2022

Knowledge Circles

#Инструментальная
Jony Marcondes

Артист

Jony Marcondes

Релиз Knowledge Circles

#

Название

Альбом

1

Трек The Knowledge Circles

The Knowledge Circles

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:40

2

Трек There's Something Strange In The Air

There's Something Strange In The Air

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:59

3

Трек The Knowledge Devourer

The Knowledge Devourer

Jony Marcondes

Knowledge Circles

0:47

4

Трек The Master Of Wisdom

The Master Of Wisdom

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:02

5

Трек The Cradle Of Knowledge - Stone Age, Pt. 1

The Cradle Of Knowledge - Stone Age, Pt. 1

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:05

6

Трек The Cradle Of Knowledge - Stone Age, Pt. 2

The Cradle Of Knowledge - Stone Age, Pt. 2

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:05

7

Трек Conflits In The Middle Ages - Times Of Ignorance

Conflits In The Middle Ages - Times Of Ignorance

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:51

8

Трек Discovery Times - The Rise Of Science, Pt. 1

Discovery Times - The Rise Of Science, Pt. 1

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:38

9

Трек Discovery Times - The Rise Of Science, Pt. 2

Discovery Times - The Rise Of Science, Pt. 2

Jony Marcondes

Knowledge Circles

2:00

10

Трек The Vicious Circle Of Stagnation

The Vicious Circle Of Stagnation

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:46

11

Трек The Egyptian Wisdom, Pt. 1

The Egyptian Wisdom, Pt. 1

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:38

12

Трек The Egyptian Wisdom, Pt. 2

The Egyptian Wisdom, Pt. 2

Jony Marcondes

Knowledge Circles

2:08

13

Трек The Speed Of The Future

The Speed Of The Future

Jony Marcondes

Knowledge Circles

0:53

14

Трек A World Of Lies. What To Learn In The End, Pt. 1

A World Of Lies. What To Learn In The End, Pt. 1

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:11

15

Трек A World Of Lies. What To Learn In The End, Pt. 2

A World Of Lies. What To Learn In The End, Pt. 2

Jony Marcondes

Knowledge Circles

1:08

16

Трек Conclusion - Obscurantism After All

Conclusion - Obscurantism After All

Jony Marcondes

Knowledge Circles

2:05

Информация о правообладателе: Jony Marcondes
