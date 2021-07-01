Информация о правообладателе: Vanessa Rios
Сингл · 2021
Baby Me Atende
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Nova Era2025 · Альбом · Vanessa Rios
Lágrimas de Adeus2025 · Сингл · Capim Com Mel
Cavaleiros do Céu2024 · Сингл · Capim Com Mel
Telefona-Me2024 · Сингл · Capim Com Mel
Vem pra Mim2024 · Сингл · Vanessa Rios
Procura2023 · Сингл · Vanessa Rios
Declaração de Amor / Pecado de Amor / Deixaria Tudo / Eternal Flame2023 · Сингл · Vanessa Rios
Vira Homem2023 · Сингл · Walkyria Santos
Olhinhos de Fogueira / Cometa Mambembe / Gemedeira / Frevo Mulher2022 · Сингл · Capim Com Mel
Baby Me Atende2021 · Сингл · Vanessa Rios
Off the Grid2020 · Сингл · Vanessa Rios
Identidade2015 · Альбом · Vanessa Rios