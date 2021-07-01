Информация о правообладателе: Fred Tafuri
Сингл · 2021
Pode Sonhar
Другие альбомы артиста
Vento Levou2025 · Сингл · Fred Tafuri
Trilhas e Estrelas2025 · Сингл · Fred Tafuri
Reflexo2025 · Сингл · Fred Tafuri
Véu de Sonhos2025 · Сингл · Fred Tafuri
Além do Mar2024 · Сингл · Fred Tafuri
Pôr do Sol2022 · Сингл · Fred Tafuri
Ser Criança2021 · Сингл · Fred Tafuri
Jardim do Amor2021 · Сингл · Fred Tafuri
Pode Sonhar2021 · Сингл · Fred Tafuri
Princípio (Do Fim)2021 · Сингл · Fred Tafuri
Sociedade2020 · Сингл · Fred Tafuri
Vida2019 · Сингл · Fred Tafuri
Sol da Sua Vida2017 · Сингл · Fred Tafuri