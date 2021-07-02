О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

PATRIARXXX

PATRIARXXX

Сингл  ·  2021

Sick!

Контент 18+

#Хип-хоп
PATRIARXXX

Артист

PATRIARXXX

Релиз Sick!

#

Название

Альбом

1

Трек Sick!

Sick!

PATRIARXXX

Sick!

1:47

Информация о правообладателе: Patriarxxx
