Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Найти трек, подкаст, книгу...

Banda Encantu's

Banda Encantu's

Альбом  ·  2022

De Todo Coração

#Латинская
Banda Encantu's

Артист

Banda Encantu's

Релиз De Todo Coração

#

Название

Альбом

1

Трек Acebei de Terminar (Cover)

Acebei de Terminar (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:16

2

Трек Vem Me Amar (Cover)

Vem Me Amar (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:45

3

Трек Surreal (Cover)

Surreal (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:08

4

Трек Cheiro e Cabelo (Cover)

Cheiro e Cabelo (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:57

5

Трек Esqueça Tudo

Esqueça Tudo

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:15

6

Трек Amor Bandido

Amor Bandido

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:27

7

Трек Onde Estás (Cover)

Onde Estás (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:38

8

Трек Celular 2 (Cover)

Celular 2 (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:55

9

Трек Cheiro de Problema (Cover)

Cheiro de Problema (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:29

10

Трек Como Vou Dizer pro Meu Coração (Cover)

Como Vou Dizer pro Meu Coração (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:27

11

Трек Só Não Deixe Ela Te Amar (Cover)

Só Não Deixe Ela Te Amar (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:12

12

Трек Oi Deus (Cover)

Oi Deus (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:58

13

Трек Seu Doutor (Cover)

Seu Doutor (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:28

14

Трек Inesquecível

Inesquecível

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:32

15

Трек Meu Número (Cover)

Meu Número (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:02

16

Трек 22 Minutos (Cover)

22 Minutos (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

4:07

17

Трек Disk Recaida (Cover)

Disk Recaida (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:43

18

Трек Chovendo na Minha Bochecha (Cover)

Chovendo na Minha Bochecha (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:08

19

Трек Vestido Coladinho (Cover)

Vestido Coladinho (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:48

20

Трек Refúgio do Prazer

Refúgio do Prazer

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:53

21

Трек Sexo Bolado (Cover)

Sexo Bolado (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:47

22

Трек Não Aguento (Cover)

Não Aguento (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:56

23

Трек Vacilão

Vacilão

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:41

24

Трек Assalto Perigoso (Cover)

Assalto Perigoso (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

3:11

25

Трек Fake Amor (Cover)

Fake Amor (Cover)

Banda Encantu's

De Todo Coração

2:15

Информация о правообладателе: bandaencantus
