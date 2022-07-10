О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC KR

MC KR

,

DJ TH

Сингл  ·  2022

Putaria Que Elas Gosta

Контент 18+

#Латинская
MC KR

Артист

MC KR

Релиз Putaria Que Elas Gosta

#

Название

Альбом

1

Трек Putaria Que Elas Gosta

Putaria Que Elas Gosta

MC KR

,

DJ TH

Putaria Que Elas Gosta

2:13

Информация о правообладателе: Skunk Produções
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Então Vem pro Morro
Então Vem pro Morro2025 · Сингл · WB
Релиз 092 na Cena
092 na Cena2024 · Сингл · MC Ellipê
Релиз Tubo de Lança
Tubo de Lança2024 · Сингл · MC KR
Релиз Só Você
Só Você2024 · Сингл · DJ Léo da 17
Релиз Tu Vai Me Dar
Tu Vai Me Dar2024 · Сингл · djghdacn
Релиз Toma Tapa
Toma Tapa2024 · Сингл · Mc Mk da Zl
Релиз Ninfeta de Bh
Ninfeta de Bh2024 · Сингл · Mc Helcin
Релиз Vou Macetar
Vou Macetar2024 · Сингл · Dj Tay
Релиз Salseiro
Salseiro2024 · Сингл · MC KR
Релиз Minha Fé
Minha Fé2024 · Сингл · MC KR
Релиз Virei Bigode
Virei Bigode2023 · Сингл · MC KR
Релиз Se Envolveu
Se Envolveu2023 · Сингл · MC Pablinho BC
Релиз Revoada do Pierre
Revoada do Pierre2023 · Сингл · MC KR
Релиз Quem Me Protege Não Dorme
Quem Me Protege Não Dorme2023 · Сингл · MC ALERRANDRO SP
Релиз O Destino É Litoral
O Destino É Litoral2023 · Сингл · MC KR
Релиз Menina Bipolar
Menina Bipolar2022 · Сингл · MC KR
Релиз Não Para
Não Para2022 · Сингл · MC KR
Релиз Se Interessou
Se Interessou2022 · Сингл · MC KR
Релиз Putaria Que Elas Gosta
Putaria Que Elas Gosta2022 · Сингл · MC KR
Релиз Foi Tão Simples Né
Foi Tão Simples Né2021 · Сингл · MC KR

Похожие артисты

MC KR
Артист

MC KR

MISHLEN
Артист

MISHLEN

Omar Kavkaz
Артист

Omar Kavkaz

lu-Tai
Артист

lu-Tai

Ten Preston
Артист

Ten Preston

Track Ivoire
Артист

Track Ivoire

Greem Gray
Артист

Greem Gray

Maizinger
Артист

Maizinger

Lil maxik
Артист

Lil maxik

Smoke King
Артист

Smoke King

DYMER
Артист

DYMER

65uge
Артист

65uge

VKIDKA
Артист

VKIDKA