Churrasco & Vanera (Somos Do Sul)

2025 · Сингл · Churrasco e Vanera

Minhas Versões 3, Vol. 2

2025 · Сингл · Gabriel Expresso

Minhas Versões 3, Vol. 1

2025 · Сингл · Gabriel Expresso

Quem Perde É Você

2025 · Сингл · Grupo Geração

Churrasco e Vanera (Ao Vivo na Praia)

2025 · Сингл · Churrasco e Vanera

Baileiro Eu Sou

2025 · Сингл · Churrasco e Vanera

Deixa Vim

2025 · Сингл · Rick Martinz

O Baileiro Laçador / Romance Xucro / Foguete Não Tem Ré

2024 · Сингл · Tche Barbaridade

Minhas Versões 2, Vol. 2

2024 · Сингл · Gabriel Expresso

Vanera no Rodeio

2024 · Сингл · Churrasco e Vanera

Minhas Versões 2, Vol. 1

2024 · Сингл · Gabriel Expresso

Ladra

2024 · Сингл · Churrasco e Vanera

Montanha-Russa

2024 · Сингл · Churrasco e Vanera

Tentei Te Esquecer / Um Degrau na Escada / Minha Estrela Perdida

2024 · Сингл · Churrasco e Vanera

GE em Construção

2023 · Альбом · Gabriel Expresso

Deixei de Seguir

2023 · Сингл · Gabriel Expresso

Churrasco e Vanera (Ao Vivo em Goiânia)

2023 · Сингл · Churrasco e Vanera

Perdeu

2023 · Сингл · Gabriel Expresso

Pra Ouvir o Som / Vanera, Suor e Emoção

2023 · Сингл · Gabriel Expresso

Eles Que Lutem