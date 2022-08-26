О нас

Extrema Music On
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Churrasco & Vanera (Somos Do Sul)
Churrasco & Vanera (Somos Do Sul)2025 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз Minhas Versões 3, Vol. 2
Minhas Versões 3, Vol. 22025 · Сингл · Gabriel Expresso
Релиз Minhas Versões 3, Vol. 1
Minhas Versões 3, Vol. 12025 · Сингл · Gabriel Expresso
Релиз Quem Perde É Você
Quem Perde É Você2025 · Сингл · Grupo Geração
Релиз Churrasco e Vanera (Ao Vivo na Praia)
Churrasco e Vanera (Ao Vivo na Praia)2025 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз Baileiro Eu Sou
Baileiro Eu Sou2025 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз Deixa Vim
Deixa Vim2025 · Сингл · Rick Martinz
Релиз O Baileiro Laçador / Romance Xucro / Foguete Não Tem Ré
O Baileiro Laçador / Romance Xucro / Foguete Não Tem Ré2024 · Сингл · Tche Barbaridade
Релиз Minhas Versões 2, Vol. 2
Minhas Versões 2, Vol. 22024 · Сингл · Gabriel Expresso
Релиз Vanera no Rodeio
Vanera no Rodeio2024 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз Minhas Versões 2, Vol. 1
Minhas Versões 2, Vol. 12024 · Сингл · Gabriel Expresso
Релиз Ladra
Ladra2024 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз Montanha-Russa
Montanha-Russa2024 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз Tentei Te Esquecer / Um Degrau na Escada / Minha Estrela Perdida
Tentei Te Esquecer / Um Degrau na Escada / Minha Estrela Perdida2024 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз GE em Construção
GE em Construção2023 · Альбом · Gabriel Expresso
Релиз Deixei de Seguir
Deixei de Seguir2023 · Сингл · Gabriel Expresso
Релиз Churrasco e Vanera (Ao Vivo em Goiânia)
Churrasco e Vanera (Ao Vivo em Goiânia)2023 · Сингл · Churrasco e Vanera
Релиз Perdeu
Perdeu2023 · Сингл · Gabriel Expresso
Релиз Pra Ouvir o Som / Vanera, Suor e Emoção
Pra Ouvir o Som / Vanera, Suor e Emoção2023 · Сингл · Gabriel Expresso
Релиз Eles Que Lutem
Eles Que Lutem2023 · Сингл · Gabriel Expresso

