Информация о правообладателе: Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Mix la Pusanga (La Pusanga / El Chancho de Mi Vecina)
Mix la Pusanga (La Pusanga / El Chancho de Mi Vecina)2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Mix Que Más Hombre Querías
Mix Que Más Hombre Querías2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Alma Herida
Alma Herida2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Maldito Licor
Maldito Licor2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Mix William Luna
Mix William Luna2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Mi Despedida
Mi Despedida2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Doce Rosas
Doce Rosas2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Capullo de Rosas
Capullo de Rosas2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Hablame de Ti
Hablame de Ti2025 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Tonto Corazón
Tonto Corazón2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Sirena Encantada
Sirena Encantada2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Que Importa Mi Amor
Que Importa Mi Amor2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз El Marino
El Marino2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Se Supone
Se Supone2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Mix Recuerdos 2 (Preso de Tu Amor/Sufriendo Tu Traición/Déjame Amarte)
Mix Recuerdos 2 (Preso de Tu Amor/Sufriendo Tu Traición/Déjame Amarte)2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Mi Triste Vida
Mi Triste Vida2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Me Voy
Me Voy2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Olvídate
Olvídate2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз Devuélveme el Corazón
Devuélveme el Corazón2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Релиз El Hombre del Carro
El Hombre del Carro2024 · Сингл · Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino

Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino
Grupo Viento Hnos. Yactayo Rufino

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож