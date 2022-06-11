О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

b3rnard

b3rnard

Сингл  ·  2022

Straight Up And Down

Контент 18+

#Фанк, cоул
b3rnard

Артист

b3rnard

Релиз Straight Up And Down

#

Название

Альбом

1

Трек Straight Up And Down (Cover)

Straight Up And Down (Cover)

b3rnard

Straight Up And Down

3:21

Информация о правообладателе: b3rnard
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Love on Top
Love on Top2024 · Сингл · b3rnard
Релиз Sintomas de Prazer / Girls Need Love
Sintomas de Prazer / Girls Need Love2023 · Сингл · b3rnard
Релиз One
One2023 · Сингл · b3rnard
Релиз Blessed
Blessed2023 · Сингл · b3rnard
Релиз Body Ain't Me
Body Ain't Me2023 · Сингл · b3rnard
Релиз Flowers
Flowers2023 · Сингл · b3rnard
Релиз Driver's License
Driver's License2023 · Сингл · b3rnard
Релиз Free Fallin
Free Fallin2022 · Сингл · b3rnard
Релиз Best Part
Best Part2022 · Сингл · b3rnard
Релиз Straight Up And Down
Straight Up And Down2022 · Сингл · b3rnard

Похожие артисты

b3rnard
Артист

b3rnard

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож