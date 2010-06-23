О нас

Swingueira das Antigas

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2010

Oz Bambaz em Maracanaú

Контент 18+

#Со всего мира
Swingueira das Antigas

Артист

Swingueira das Antigas

Релиз Oz Bambaz em Maracanaú

#

Название

Альбом

1

Трек Abertura (Ao Vivo)

Abertura (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:58

2

Трек Quebre o Gelo (Ao Vivo)

Quebre o Gelo (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:53

3

Трек Mão na Cabeça e Rala (Ao Vivo)

Mão na Cabeça e Rala (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:34

4

Трек Desça Com a Mão na Cabeça (Ao Vivo)

Desça Com a Mão na Cabeça (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

5:47

5

Трек Corpo Mole (Ao Vivo)

Corpo Mole (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

1:02

6

Трек Vai Dar em Quê (Ao Vivo)

Vai Dar em Quê (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:32

7

Трек Manuela (Ao Vivo)

Manuela (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

4:01

8

Трек Meiuca (Agachadinha) (Ao Vivo)

Meiuca (Agachadinha) (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:04

9

Трек Carreirinha / Quebra Requebra / (Ao Vivo)

Carreirinha / Quebra Requebra / (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

8:05

10

Трек Balacobaco (Ao Vivo)

Balacobaco (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

1:56

11

Трек Pode Pular (Ao Vivo)

Pode Pular (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:14

12

Трек Patinha (Marcela) (Ao Vivo)

Patinha (Marcela) (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:36

13

Трек Lobo Mau (Ao Vivo)

Lobo Mau (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:38

14

Трек Marcela (Ao Vivo)

Marcela (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

5:30

15

Трек Na Base do Beijo (Ao Vivo)

Na Base do Beijo (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:45

16

Трек Beijar na Boca (Ao Vivo)

Beijar na Boca (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:19

17

Трек Saia e Bicicletinha (Ao Vivo)

Saia e Bicicletinha (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:26

18

Трек Abre Abre (Ao Vivo)

Abre Abre (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

4:37

19

Трек Passinho (Ao Vivo)

Passinho (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:26

20

Трек Gatinha Perigo (Raladinha) (Ao Vivo)

Gatinha Perigo (Raladinha) (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:45

21

Трек Juliana (Ao Vivo)

Juliana (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

1:44

22

Трек Tome Amor (Ao Vivo)

Tome Amor (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:33

23

Трек Sei o Que Quer Tome Aí (Ao Vivo)

Sei o Que Quer Tome Aí (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:37

24

Трек Meteoro (Ao Vivo)

Meteoro (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:05

25

Трек Tudo Que Eu Quero (Você de Volta) (Ao Vivo)

Tudo Que Eu Quero (Você de Volta) (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

1:37

26

Трек Rebolation (Ao Vivo)

Rebolation (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

2:27

27

Трек Desça Com a Mão na Cabeça (Final) (Ao Vivo)

Desça Com a Mão na Cabeça (Final) (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

4:18

28

Трек Mão na Cabeça e Rala (Final) (Ao Vivo)

Mão na Cabeça e Rala (Final) (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Oz Bambaz em Maracanaú

3:05

Информация о правообладателе: Pida Music | Oz Bambaz
