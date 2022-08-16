Информация о правообладателе: Canto, Louvor e Liturgia
Сингл · 2022
Salmo 44 - A Vossa Direita Se Encontra a Rainha
Salmo 77 (78) - O Senhor Deu a Comer o Pão do Céu2024 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo - Is. 12 - Com Alegria Bebereis do Manancial da Salvação2024 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 22(23) - O Senhor É o Pastor Que Me Conduz, Não Me Falta Coisa Alguma2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 96(97) - Deus É Rei, É o Altíssimo, Muito Acima do Universo2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 118 Como Eu Amor, Senhor a Vossa Lei, Vossa Palavra2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
A Semente Caiu em Terra Boa e Deu Fruto2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 68 - Atendei-Me, Ó Senhor, pelo Vosso Imenso Amor2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 18 - Seu Som Ressoa e Se Espalha em Toda Terra2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 102 - O Amor do Senhor Deus por Quem o Teme, É de Sempre e Perdura para Sempre2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 117 (118) - Dai Graças ao Senhor, Porque Ele É Bom; Eterna É a Sua Misericórdia!2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 129 no Senhor, Toda Graça e Redenção!2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 102 Bendize, Ó Minh'alma, ao Senhor, Pois Ele É Bondoso e Compassivo!2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 39: Eu Disse Eis Que Venho, Senhor, Com Prazer Faço a Vossa Vontade!2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 23 o Rei da Glória É o Senhor Onipotente!2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Não Fecheis o Coração, Ouvi, Hoje, a Voz de Deus!2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Bendize, Minha Alma, e Louva ao Senhor!2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Louvai o Senhor, Que Eleva os Pobres2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Vou Agora Levantar-Me, Volto à Casa do Meu Pai2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Com Carinho Preparastes uma Mesa para o Pobre2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia
Salmo 44 - A Vossa Direita Se Encontra a Rainha2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia