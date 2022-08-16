Salmo 77 (78) - O Senhor Deu a Comer o Pão do Céu

2024 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo - Is. 12 - Com Alegria Bebereis do Manancial da Salvação

2024 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 22(23) - O Senhor É o Pastor Que Me Conduz, Não Me Falta Coisa Alguma

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 96(97) - Deus É Rei, É o Altíssimo, Muito Acima do Universo

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 118 Como Eu Amor, Senhor a Vossa Lei, Vossa Palavra

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

A Semente Caiu em Terra Boa e Deu Fruto

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 68 - Atendei-Me, Ó Senhor, pelo Vosso Imenso Amor

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 18 - Seu Som Ressoa e Se Espalha em Toda Terra

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 102 - O Amor do Senhor Deus por Quem o Teme, É de Sempre e Perdura para Sempre

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 117 (118) - Dai Graças ao Senhor, Porque Ele É Bom; Eterna É a Sua Misericórdia!

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 129 no Senhor, Toda Graça e Redenção!

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 102 Bendize, Ó Minh'alma, ao Senhor, Pois Ele É Bondoso e Compassivo!

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 39: Eu Disse Eis Que Venho, Senhor, Com Prazer Faço a Vossa Vontade!

2023 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 23 o Rei da Glória É o Senhor Onipotente!

2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Não Fecheis o Coração, Ouvi, Hoje, a Voz de Deus!

2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Bendize, Minha Alma, e Louva ao Senhor!

2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Louvai o Senhor, Que Eleva os Pobres

2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Vou Agora Levantar-Me, Volto à Casa do Meu Pai

2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Com Carinho Preparastes uma Mesa para o Pobre

2022 · Сингл · Canto, Louvor e Liturgia

Salmo 44 - A Vossa Direita Se Encontra a Rainha