Contacto Norte

Contacto Norte

Альбом  ·  2022

Cumbias y Huapangos

#Латинская
Contacto Norte

Артист

Contacto Norte

Релиз Cumbias y Huapangos

#

Название

Альбом

1

Трек Cumbia en la Arena (En Vivo)

Cumbia en la Arena (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:22

2

Трек El Tikita (En Vivo)

El Tikita (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:44

3

Трек Cachito (En Vivo)

Cachito (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:45

4

Трек Le Hace Falta un Beso (En Vivo)

Le Hace Falta un Beso (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:17

5

Трек Huapango Amor Ranchero (En Vivo)

Huapango Amor Ranchero (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:21

6

Трек La Boda del Huitlacoche (En Vivo)

La Boda del Huitlacoche (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:14

7

Трек La Chancla Que Yo Tire (En Vivo)

La Chancla Que Yo Tire (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

2:57

8

Трек La Mayita (En Vivo)

La Mayita (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:24

9

Трек Chale (En Vivo)

Chale (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

2:58

10

Трек Cielito Lindo (En Vivo)

Cielito Lindo (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:06

11

Трек Tonto Corazón (En Vivo)

Tonto Corazón (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:20

12

Трек El Mejoral (En Vivo)

El Mejoral (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

2:42

13

Трек La Candita (En Vivo)

La Candita (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

2:54

14

Трек La Maquina (En Vivo)

La Maquina (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

2:25

15

Трек La Timba (En Vivo)

La Timba (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

3:07

16

Трек Mátame Muy Suavemente (En Vivo)

Mátame Muy Suavemente (En Vivo)

Contacto Norte

Cumbias y Huapangos

2:47

Информация о правообладателе: Contacto Norte
