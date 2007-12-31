О нас

Michelle Cris

Michelle Cris

,

michel jhonny

Альбом  ·  2007

Hinário 04, Vol. 3

#Латинская
Michelle Cris

Артист

Michelle Cris

Релиз Hinário 04, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Sou Criança, Senhor

Sou Criança, Senhor

michel jhonny

,

Michelle Cris

,

Samuel de Camargo

Hinário 04, Vol. 3

4:43

2

Трек Cristo Jesus, o Redentor

Cristo Jesus, o Redentor

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

1:42

3

Трек Forte Rocha

Forte Rocha

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

5:11

4

Трек Há uma Pátria Perfeita

Há uma Pátria Perfeita

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

3:32

5

Трек Não Há Trevas no Caminho

Não Há Trevas no Caminho

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

3:35

6

Трек Oh! Glória, Aleluia ao Senhor!

Oh! Glória, Aleluia ao Senhor!

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

2:49

7

Трек Oh! Não Busques Ansioso

Oh! Não Busques Ansioso

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

3:54

8

Трек Não Tardará! Não Tardará!

Não Tardará! Não Tardará!

michel jhonny

,

Michelle Cris

,

Samuel de Camargo

Hinário 04, Vol. 3

3:20

9

Трек Paz, Sublime Paz

Paz, Sublime Paz

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

2:45

10

Трек Senhor, Com Tua Voz Me Chamas

Senhor, Com Tua Voz Me Chamas

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

3:01

11

Трек Somos Jóias Preciosas

Somos Jóias Preciosas

michel jhonny

,

Michelle Cris

Hinário 04, Vol. 3

4:13

Информация о правообладателе: Michelle e Michel CCB
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

