Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Banda Ecos de la Candelaria

Banda Ecos de la Candelaria

Альбом  ·  2022

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

#Латинская
Banda Ecos de la Candelaria

Артист

Banda Ecos de la Candelaria

Релиз Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

#

Название

Альбом

1

Трек Vamonos Caminando

Vamonos Caminando

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

3:31

2

Трек San Marcos Tierra Querida

San Marcos Tierra Querida

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

2:45

3

Трек Toros y Corraleja

Toros y Corraleja

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

2:33

4

Трек Caimito

Caimito

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

3:11

5

Трек Chocoanita

Chocoanita

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

2:46

6

Трек Ayapel

Ayapel

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

4:19

7

Трек Por Amor a un Pueblo

Por Amor a un Pueblo

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

3:20

8

Трек Cigarron Colorado

Cigarron Colorado

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

2:24

9

Трек San Carlos

San Carlos

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

4:06

10

Трек La Flor del Bonche

La Flor del Bonche

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

4:42

11

Трек Cabo E' Vela

Cabo E' Vela

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

3:26

12

Трек Viento Sabanero

Viento Sabanero

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

3:11

13

Трек Toro Monterrosano

Toro Monterrosano

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

2:36

14

Трек Dolor de Cabeza

Dolor de Cabeza

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

2:59

15

Трек La Pata en el Suelo

La Pata en el Suelo

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

3:51

16

Трек Cereté

Cereté

Banda Ecos de la Candelaria

Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia

3:17

Информация о правообладателе: Colombia Digital
Релиз Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia
Con Sabor a Costa Porro - Fandango - Gaita - Puya - Cumbion Música de Colombia2022 · Альбом · Banda Ecos de la Candelaria

Banda Ecos de la Candelaria
Артист

Banda Ecos de la Candelaria

