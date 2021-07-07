О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Alabê Arian

Alabê Arian

Альбом  ·  2021

Louvando Exu e Pombagira

#Со всего мира
Alabê Arian

Артист

Alabê Arian

Релиз Louvando Exu e Pombagira

#

Название

Альбом

1

Трек Chamada pra Exu

Chamada pra Exu

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:51

2

Трек Pombagira da Estrada e Padilha

Pombagira da Estrada e Padilha

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

5:34

3

Трек De Vermelho e Negro a Maria das Marias

De Vermelho e Negro a Maria das Marias

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:52

4

Трек Ela É Darê Darê Maria Padilha

Ela É Darê Darê Maria Padilha

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

2:56

5

Трек Exu Bara e Exu Rei

Exu Bara e Exu Rei

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

7:50

6

Трек Exu Bara Ogun Megê Tranca Rua Seu Sete e Exu Chama Dinheiro

Exu Bara Ogun Megê Tranca Rua Seu Sete e Exu Chama Dinheiro

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:57

7

Трек Exu Capa Preta Exu do Lodo

Exu Capa Preta Exu do Lodo

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:58

8

Трек Exu Cobra Exu Mangueira Exu Figueira Exu Pantera Negra

Exu Cobra Exu Mangueira Exu Figueira Exu Pantera Negra

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:58

9

Трек Exu do Lodo

Exu do Lodo

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:27

10

Трек Exu É Meu Amigo

Exu É Meu Amigo

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:16

11

Трек Exu Gira Mundo

Exu Gira Mundo

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

7:16

12

Трек Exu Maioral Exu Corcunda

Exu Maioral Exu Corcunda

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

5:22

13

Трек Exu Marabo Exu Maré

Exu Marabo Exu Maré

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

5:05

14

Трек Exu Maré

Exu Maré

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

5:22

15

Трек Exu Meia Noite

Exu Meia Noite

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:34

16

Трек Exu Tiriri ao Vivo

Exu Tiriri ao Vivo

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

8:18

17

Трек Exu Tiriri Pai Nicolas

Exu Tiriri Pai Nicolas

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

1:51

18

Трек Guardião Exu Maré

Guardião Exu Maré

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:16

19

Трек Hael da Meia Noite

Hael da Meia Noite

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:56

20

Трек Joao Caveira Tata Caveira Omulu

Joao Caveira Tata Caveira Omulu

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:56

21

Трек Maria Padilha

Maria Padilha

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:08

22

Трек O Brilho da Coroa

O Brilho da Coroa

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:29

23

Трек O Meu Melhor Amigo É Quem Fala Mal de Mim

O Meu Melhor Amigo É Quem Fala Mal de Mim

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:15

24

Трек Pombagira da Calunga Maria Padilha das Almas

Pombagira da Calunga Maria Padilha das Almas

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:58

25

Трек Pombagira da Máfia

Pombagira da Máfia

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:34

26

Трек Pombagira da Mata Siába

Pombagira da Mata Siába

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

2:22

27

Трек Povo do Mato

Povo do Mato

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:02

28

Трек Pombagira É Mulher

Pombagira É Mulher

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:37

29

Трек Pombagira Menina Sete Saia

Pombagira Menina Sete Saia

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:56

30

Трек Povo Cigano

Povo Cigano

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

5:22

31

Трек Povo Ganga

Povo Ganga

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

2:14

32

Трек Quitéria e Pombagira do Forno

Quitéria e Pombagira do Forno

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:54

33

Трек Rainha de Yalorixá Lorens

Rainha de Yalorixá Lorens

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

2:12

34

Трек Rainha do Cruzeiro

Rainha do Cruzeiro

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:56

35

Трек Rainha

Rainha

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

1:57

36

Трек Rosa Caveira e Pombagiras

Rosa Caveira e Pombagiras

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

5:24

37

Трек Seu Zé

Seu Zé

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

4:57

38

Трек Sou da Macumba

Sou da Macumba

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

2:17

39

Трек Tranca Rua

Tranca Rua

Alabê Arian

Louvando Exu e Pombagira

3:17

Информация о правообладателе: Alabê Arian
