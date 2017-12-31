О нас

薛振华

薛振华

Альбом  ·  2017

动画《妖神记》原声音乐

#Саундтреки
薛振华

Артист

薛振华

Релиз 动画《妖神记》原声音乐

#

Название

Альбом

1

Трек 家族荣誉 (动画《妖神记》原声音乐)

家族荣誉 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

1:41

2

Трек 幻象战神 (动画《妖神记》原声音乐)

幻象战神 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

2:08

3

Трек 伏案度势 (动画《妖神记》原声音乐)

伏案度势 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

2:04

4

Трек 时空妖灵过往 (动画《妖神记》原声音乐)

时空妖灵过往 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

2:12

5

Трек 女神 (动画《妖神记》原声音乐)

女神 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

1:45

6

Трек 竞技场系列2 (动画《妖神记》原声音乐)

竞技场系列2 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

2:59

7

Трек 酷 (动画《妖神记》原声音乐)

酷 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

1:10

8

Трек 片尾集合 (动画《妖神记》原声音乐)

片尾集合 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

1:30

9

Трек 炼妖小壶 (动画《妖神记》原声音乐)

炼妖小壶 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

1:09

10

Трек 滑稽 (动画《妖神记》原声音乐)

滑稽 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

1:28

11

Трек 夏洛特分析 (动画《妖神记》原声音乐)

夏洛特分析 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

2:35

12

Трек 至情 (动画《妖神记》原声音乐)

至情 (动画《妖神记》原声音乐)

薛振华

动画《妖神记》原声音乐

2:06

Информация о правообладателе: 薛振华
