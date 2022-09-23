О нас

Vasilis Karras

Vasilis Karras

Альбом  ·  2022

...To Vradi Ston Karra!

#Со всего мира

8 лайков

Vasilis Karras

Артист

Vasilis Karras

Релиз ...To Vradi Ston Karra!

#

Название

Альбом

1

Трек Emeis Oi Dyo

Emeis Oi Dyo

Vasilis Karras

,

Ειρήνη Μερκούρη

...To Vradi Ston Karra!

4:47

2

Трек Tsigaro Ateleioto

Tsigaro Ateleioto

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:59

3

Трек Sta Eipa Ola

Sta Eipa Ola

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

2:58

4

Трек A, Re Monaxia

A, Re Monaxia

Vasilis Karras

,

Χρήστος Δάντης

...To Vradi Ston Karra!

3:52

5

Трек Logia Filika

Logia Filika

Vasilis Karras

,

Alhimistes

...To Vradi Ston Karra!

4:06

6

Трек Opos Palia

Opos Palia

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:35

7

Трек Kano Ena Tsigaro Kai Fevgo

Kano Ena Tsigaro Kai Fevgo

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:44

8

Трек Gia Pou To 'Vales Kardia Mou

Gia Pou To 'Vales Kardia Mou

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

4:10

9

Трек Aponia

Aponia

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:11

10

Трек Siga To Pragma

Siga To Pragma

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:55

11

Трек Ego Ta Lathi Mou

Ego Ta Lathi Mou

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:57

12

Трек Esy Mou Les Oti An Fygeis Tha Pethano

Esy Mou Les Oti An Fygeis Tha Pethano

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:33

13

Трек Mia Mytia O2

Mia Mytia O2

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:16

14

Трек Oliki Katastrofi

Oliki Katastrofi

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:12

15

Трек Den Se Endiaferei

Den Se Endiaferei

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:19

16

Трек Prigkipesa

Prigkipesa

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:40

17

Трек Ah, Monaxia Mou

Ah, Monaxia Mou

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:18

18

Трек Egkainia Kano Sti Zoi (Markiza)

Egkainia Kano Sti Zoi (Markiza)

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

4:05

19

Трек Avgoustos

Avgoustos

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

4:30

20

Трек Apopse Siopiloi

Apopse Siopiloi

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

4:03

21

Трек Hadi Apo Mahairi

Hadi Apo Mahairi

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:45

22

Трек Airesi

Airesi

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:21

23

Трек Mas Ypohreoses (Live)

Mas Ypohreoses (Live)

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

2:44

24

Трек Ena Tragoudi Pes Mou Akoma

Ena Tragoudi Pes Mou Akoma

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:33

25

Трек Pira Tin Psyhi Mou Kai Efyga

Pira Tin Psyhi Mou Kai Efyga

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

4:11

26

Трек To Kokkino Foustani

To Kokkino Foustani

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:16

27

Трек Sto Fos Tis Astrapis

Sto Fos Tis Astrapis

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

4:36

28

Трек Teleftaio Tsigaro (Chorus)

Teleftaio Tsigaro (Chorus)

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:53

29

Трек Tsigaro Pou Teleionei

Tsigaro Pou Teleionei

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:26

30

Трек Diko Sou Oneiro

Diko Sou Oneiro

Vasilis Karras

...To Vradi Ston Karra!

3:55

Информация о правообладателе: Melody Maker
