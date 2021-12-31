О нас

Alberto "CARAMELLA" Foà

Alberto "CARAMELLA" Foà

Альбом  ·  2021

Basta unire i puntini

Контент 18+

#Поп
Alberto "CARAMELLA" Foà

Артист

Alberto "CARAMELLA" Foà

Релиз Basta unire i puntini

#

Название

Альбом

1

Трек Dimentica le mie canzoni

Dimentica le mie canzoni

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:29

2

Трек Nocciola (il colore degli occhi)

Nocciola (il colore degli occhi)

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:09

3

Трек L'anima

L'anima

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:27

4

Трек Mi sono dato all'ippica (e al ciclismo)

Mi sono dato all'ippica (e al ciclismo)

Alberto "CARAMELLA" Foà

,

Riccardo Magrini

Basta unire i puntini

3:31

5

Трек Il mio cane

Il mio cane

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

2:40

6

Трек Non c'è bisogno del testo

Non c'è bisogno del testo

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

2:19

7

Трек Chiamami aquila

Chiamami aquila

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:58

8

Трек Come le onde del mare

Come le onde del mare

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:54

9

Трек La strada che attraversa il bosco

La strada che attraversa il bosco

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:39

10

Трек I ricordi (come il cielo)

I ricordi (come il cielo)

Alberto "CARAMELLA" Foà

,

Bobo Craxi

Basta unire i puntini

3:45

11

Трек Il tempo è un imbroglio

Il tempo è un imbroglio

Alberto "CARAMELLA" Foà

,

Manu Ley

Basta unire i puntini

3:30

12

Трек La parte migliore di me

La parte migliore di me

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:29

13

Трек Vorrei dirtelo adesso

Vorrei dirtelo adesso

Massimo Germini

Basta unire i puntini

2:56

14

Трек Basta unire i puntini

Basta unire i puntini

Alberto "CARAMELLA" Foà

Basta unire i puntini

3:22

Информация о правообладателе: Engine Records
Релиз Io resto
Io resto2025 · Сингл · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Alla fine dei colori
Alla fine dei colori2024 · Сингл · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Quando passa il temporale
Quando passa il temporale2024 · Сингл · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Madre
Madre2024 · Сингл · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз DEBORAH
DEBORAH2024 · Сингл · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Joe Black
Joe Black2023 · Сингл · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Basta unire i puntini
Basta unire i puntini2021 · Альбом · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Mi sono dato all'ippica (e al ciclismo)
Mi sono dato all'ippica (e al ciclismo)2021 · Альбом · Riccardo Magrini
Релиз Il mio cane
Il mio cane2021 · Альбом · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Chiamami aquila
Chiamami aquila2021 · Альбом · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Il tempo è un imbroglio
Il tempo è un imbroglio2021 · Сингл · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз I ricordi (come il cielo)
I ricordi (come il cielo)2021 · Альбом · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз L'anima
L'anima2021 · Альбом · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Dimentica le mie canzoni
Dimentica le mie canzoni2021 · Альбом · Alberto "CARAMELLA" Foà
Релиз Basta unire i puntini
Basta unire i puntini2020 · Альбом · Alberto "CARAMELLA" Foà

Alberto "CARAMELLA" Foà
Артист

Alberto "CARAMELLA" Foà

