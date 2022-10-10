О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alfadin

Alfadin

Сингл  ·  2022

Шоколад

#Хип-хоп#Русский рэп

1 лайк

Alfadin

Артист

Alfadin

Релиз Шоколад

#

Название

Альбом

1

Трек Шоколад

Шоколад

Alfadin

Шоколад

2:16

Информация о правообладателе: E-turnal
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Суббота
Суббота2025 · Сингл · Alfadin
Релиз Коктейль
Коктейль2025 · Сингл · Alfadin
Релиз Лунная
Лунная2025 · Сингл · Alfadin
Релиз Мелодия
Мелодия2025 · Сингл · Alfadin
Релиз Найду
Найду2025 · Сингл · Alfadin
Релиз По курсу
По курсу2025 · Сингл · Alfadin
Релиз Алые губы (Remix)
Алые губы (Remix)2025 · Сингл · Alfadin
Релиз Полюбила
Полюбила2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Под утро
Под утро2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Рано или поздно
Рано или поздно2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Письмо
Письмо2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Забуду
Забуду2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Апрель
Апрель2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Комната
Комната2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Дорого
Дорого2024 · Сингл · Alfadin
Релиз Пантера
Пантера2024 · Сингл · Alfadin
Релиз BOSS
BOSS2023 · Сингл · Alfadin
Релиз Проклятье
Проклятье2023 · Сингл · Alfadin
Релиз Томила
Томила2023 · Сингл · Alfadin
Релиз Ferra
Ferra2023 · Сингл · Alfadin

Похожие альбомы

Релиз Sagyngan kunderim
Sagyngan kunderim2023 · Сингл · CNVRT
Релиз На Рахате (feat. Khazrat)
На Рахате (feat. Khazrat)2021 · Сингл · Romvrs
Релиз Foreign Breath
Foreign Breath2017 · Альбом · elemantra
Релиз Noaptea ne fură iubiri
Noaptea ne fură iubiri2024 · Сингл · Theo Rose
Релиз Razem Wiele Można
Razem Wiele Można2023 · Альбом · Zając RWM
Релиз Ты мой свет
Ты мой свет2025 · Сингл · BAD SONGS PROJECT
Релиз כמה ים
כמה ים1995 · Альбом · טריפונס
Релиз Gods Grace
Gods Grace2025 · Сингл · Sarah Smith
Релиз Worldwide Song Collection vol. 198
Worldwide Song Collection vol. 1982022 · Альбом · Various Artists
Релиз Shake The Earth
Shake The Earth2022 · Сингл · Baker Grace
Релиз Виски на малиновых губах
Виски на малиновых губах2022 · Альбом · Grosu
Релиз Nazigulim
Nazigulim2025 · Сингл · Isabek Mastonov

Похожие артисты

Alfadin
Артист

Alfadin

Allega
Артист

Allega

sasha stone
Артист

sasha stone

Адлер Коцба
Артист

Адлер Коцба

SHARK
Артист

SHARK

Idris
Артист

Idris

Beatrise
Артист

Beatrise

SHAKH
Артист

SHAKH

Митрич
Артист

Митрич

DIM
Артист

DIM

Вито
Артист

Вито

Jecito
Артист

Jecito

Lisovsky
Артист

Lisovsky