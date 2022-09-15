Информация о правообладателе: EMC Production
Сингл · 2022
Zama Janan Musafara
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Herat Da Walyano Mazarona De2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Peer Pathan2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Stargo Ta Nazde Rasa2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Qasam Jana Peera Dhol Bhaja Sandara2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Yo Sok Nake Sapa Khabara Speena2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Da Janan Ghama2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Sta Tori Starge2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Mashar Asghar Khan Laro2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Chala Ba Warke Lasona2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Da Pashtana Shamla Pashtonistan Da2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Da Wataan Pashton Khwa Pashtonistan Da2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Sta Meena Nora Ne Kawam2023 · Альбом · Dawlat Qarabaghi
Dhol Baja Attan Tapay2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Za De Lewanai Kam2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Der Pa Naz Ba Me Satali2023 · Альбом · Dawlat Qarabaghi
Wor Walagedo Pezwana Jora Tapay2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Za Che Kala Mar Shama2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Majlasi Tapay2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Sanga Karara Ba Weda We Grana Tapay2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi
Khal De Pa Tandi Da2023 · Альбом · Dawlat Qarabaghi