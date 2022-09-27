Информация о правообладателе: Kavkaz Music по лицензии ZvukM
Сингл · 2022
Арфата
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Моя Осетия2025 · Сингл · MARSALANA
Одноклассники2025 · Сингл · MARSALANA
Царды зараг хахты2024 · Сингл · MARSALANA
Цвети, Осетия моя!2024 · Сингл · MARSALANA
Ана дау сонт2024 · Сингл · MARSALANA
Спасибо2024 · Сингл · MARSALANA
Цы сусаг канон2024 · Сингл · MARSALANA
Ды манан зардзына2023 · Сингл · MARSALANA
Арв2022 · Сингл · MARSALANA
Дымга2022 · Сингл · MARSALANA
Арфата2022 · Сингл · MARSALANA
Это всё не то2022 · Сингл · MARSALANA
Фембалд2022 · Сингл · MARSALANA
Невыносима2021 · Сингл · MARSALANA
Куыдайраг лæппу2020 · Сингл · Марта Харебова
Риссы мӕ зӕрдӕ2020 · Сингл · MARSALANA
Ныхас мæйимæ2020 · Сингл · Марта Харебова
Я живу как хочу!2020 · Сингл · MARSALANA