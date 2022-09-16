О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

RUDEN

RUDEN

Сингл  ·  2022

ДЖАРСИ

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
RUDEN

Артист

RUDEN

Релиз ДЖАРСИ

#

Название

Альбом

1

Трек ДЖАРСИ

ДЖАРСИ

RUDEN

ДЖАРСИ

1:48

Информация о правообладателе: TRICK STUDIO
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз You
You2025 · Сингл · RUDEN
Релиз Five Oceans
Five Oceans2025 · Сингл · RUDEN
Релиз New Air
New Air2025 · Сингл · RUDEN
Релиз My Space
My Space2024 · Сингл · RUDEN
Релиз РУССКИЙ СТИЛЬ
РУССКИЙ СТИЛЬ2023 · Сингл · RUDEN
Релиз Love'ka
Love'ka2023 · Сингл · RUDEN
Релиз LOVE'KA
LOVE'KA2023 · Сингл · RUDEN
Релиз Pirates of the Blood Sea
Pirates of the Blood Sea2023 · Сингл · Efrem
Релиз PIRATES OF THE BLOOD SEA
PIRATES OF THE BLOOD SEA2023 · Сингл · RUDEN
Релиз 54
542023 · Сингл · RUDEN
Релиз Handicup
Handicup2022 · Сингл · RUDEN
Релиз HANDICUP
HANDICUP2022 · Сингл · Efrem
Релиз Jarsy 2
Jarsy 22022 · Сингл · RUDEN
Релиз JARSY 2
JARSY 22022 · Сингл · RUDEN
Релиз Джарси
Джарси2022 · Сингл · RUDEN
Релиз ДЖАРСИ
ДЖАРСИ2022 · Сингл · RUDEN
Релиз Ад НА ТАНЦПОЛЕ (Prod. Pxlsdead)
Ад НА ТАНЦПОЛЕ (Prod. Pxlsdead)2022 · Сингл · RUDEN
Релиз Разъеби (Prod. Maybel)
Разъеби (Prod. Maybel)2022 · Сингл · LILTHEPILL
Релиз Hummer [Prod. by nocommo]
Hummer [Prod. by nocommo]2021 · Сингл · RUDEN

Похожие альбомы

Релиз HOODAK MP3
HOODAK MP32023 · Альбом · Aarne
Релиз Alyona Dance
Alyona Dance2024 · Сингл · WHITE GALLOWS
Релиз Девочка-привычка
Девочка-привычка2023 · Сингл · SAKHAROV
Релиз Peliä - EP
Peliä - EP2018 · Альбом · Käärijä
Релиз Пока так
Пока так2024 · Сингл · Beatrise
Релиз Давай танцуй
Давай танцуй2023 · Сингл · 4ETVERGOV
Релиз Мама говорит
Мама говорит2018 · Сингл · Стоункат
Релиз Парадизо
Парадизо2024 · Альбом · Да Ст
Релиз Dope Dance 2
Dope Dance 22018 · Альбом · ACID BOYZ
Релиз MATADOR
MATADOR2021 · Сингл · BATO
Релиз Вавилон
Вавилон2025 · Сингл · Рома Буш
Релиз Klo23
Klo232018 · Сингл · Käärijä

Похожие артисты

RUDEN
Артист

RUDEN

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож