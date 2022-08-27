О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Xenoverse

Xenoverse

Сингл  ·  2022

Take the Control

#Альтернативный рок
Xenoverse

Артист

Xenoverse

Релиз Take the Control

#

Название

Альбом

1

Трек Take the Control

Take the Control

Xenoverse

Take the Control

4:40

Информация о правообладателе: XenoVerse
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз GIRO DA SOLO
GIRO DA SOLO2023 · Сингл · J-RDF KLAN
Релиз No Pants Can Handle It
No Pants Can Handle It2023 · Сингл · Xenoverse
Релиз Third Leg Grows and Everyone Notices It
Third Leg Grows and Everyone Notices It2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Bruce Lee Black Belt Automated Workout
Bruce Lee Black Belt Automated Workout2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Great in Every Aspect
Great in Every Aspect2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Keep the Best for Yourself
Keep the Best for Yourself2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Hyper Ml Enh
Hyper Ml Enh2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Prostate Care
Prostate Care2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Live Your Life to the Fullest
Live Your Life to the Fullest2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Houston King Token
Houston King Token2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз The Power of Colors
The Power of Colors2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Circle of Life
Circle of Life2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Ascension Energy Update
Ascension Energy Update2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Reset Your Brain
Reset Your Brain2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Zeus' Organ Doesn't Stop Growing!
Zeus' Organ Doesn't Stop Growing!2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Take the Control
Take the Control2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Five Nights with Freddy
Five Nights with Freddy2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз The Three Holes May Not Be Able to Contain the Milk, so It Will Flow out in Abundance!
The Three Holes May Not Be Able to Contain the Milk, so It Will Flow out in Abundance!2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Milk Cyclone
Milk Cyclone2022 · Сингл · Xenoverse
Релиз Organ May Cry
Organ May Cry2022 · Сингл · Xenoverse

Похожие артисты

Xenoverse
Артист

Xenoverse

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож