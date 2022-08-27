О нас

于洋

于洋

Сингл  ·  2022

爸爸我想告诉你

#Поп
于洋

Артист

于洋

Релиз 爸爸我想告诉你

#

Название

Альбом

1

Трек 爸爸我想告诉你

爸爸我想告诉你

于洋

爸爸我想告诉你

4:23

2

Трек 爸爸我想告诉你 (伴奏)

爸爸我想告诉你 (伴奏)

于洋

爸爸我想告诉你

4:24

Информация о правообладателе: 缘梦计划
Другие альбомы артиста

Релиз 一念成思
一念成思2024 · Сингл · 于洋
Релиз 出征前父亲对我说
出征前父亲对我说2024 · Сингл · 于洋
Релиз 退休感言
退休感言2024 · Сингл · 于洋
Релиз 小 桃
小 桃2024 · Сингл · 于洋
Релиз 额么个的勒勒车
额么个的勒勒车2024 · Сингл · 于洋
Релиз 老队长
老队长2023 · Сингл · 于洋
Релиз 班长的琵琶
班长的琵琶2023 · Сингл · 于洋
Релиз 相聚山西
相聚山西2023 · Сингл · 于洋
Релиз 门前的老槐树
门前的老槐树2023 · Сингл · 于洋
Релиз 我的爱始终一往情深
我的爱始终一往情深2023 · Сингл · 于洋
Релиз 老街
老街2023 · Сингл · 于洋
Релиз 老骥伏枥志非凡
老骥伏枥志非凡2023 · Сингл · 于洋
Релиз 弄啥呢？干了这杯中不中？
弄啥呢？干了这杯中不中？2023 · Сингл · 于洋
Релиз 夜深深泪沉沉
夜深深泪沉沉2023 · Сингл · 于洋
Релиз 天坛之歌
天坛之歌2023 · Сингл · 于洋
Релиз 腾飞吧延庆
腾飞吧延庆2023 · Сингл · 于洋
Релиз 有一种强悍叫血性
有一种强悍叫血性2023 · Сингл · 于洋
Релиз 醉美象山
醉美象山2023 · Сингл · 于洋
Релиз 新大风歌
新大风歌2023 · Сингл · 于洋
Релиз 开年唱大戏
开年唱大戏2023 · Сингл · 于洋

