Информация о правообладателе: Occo Yapım
Волна по релизу

Релиз Suda Balık / Güzel emine
Suda Balık / Güzel emine2025 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Allah Selanı Versin
Allah Selanı Versin2025 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Alem Yapıyoruz
Alem Yapıyoruz2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Gazla Dolmuşcum
Gazla Dolmuşcum2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Angara Bebesine Sor
Angara Bebesine Sor2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Dilek
Dilek2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Kırmızı Motor
Kırmızı Motor2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Ne Angaraymış
Ne Angaraymış2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Bi Gülüşü Var
Bi Gülüşü Var2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Kader Torbası
Kader Torbası2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Yılana Bak
Yılana Bak2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Fendiye / Yumul / Sağdan Gel
Fendiye / Yumul / Sağdan Gel2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Ankarayla Polatlının Arası
Ankarayla Polatlının Arası2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Mal Kaybı
Mal Kaybı2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Çok Mal Gördüm
Çok Mal Gördüm2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Seven Yağlı Bazlamayı
Seven Yağlı Bazlamayı2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Релиз Farkederse Kahrolayım
Farkederse Kahrolayım2022 · Сингл · Emre Doğrugörün

