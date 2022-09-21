Информация о правообладателе: Occo Yapım
Сингл · 2022
Farkederse Kahrolayım
Другие альбомы артиста
Suda Balık / Güzel emine2025 · Сингл · Emre Doğrugörün
Allah Selanı Versin2025 · Сингл · Emre Doğrugörün
Alem Yapıyoruz2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Gazla Dolmuşcum2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Angara Bebesine Sor2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Dilek2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Kırmızı Motor2024 · Сингл · Emre Doğrugörün
Ne Angaraymış2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Bi Gülüşü Var2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Kader Torbası2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Yılana Bak2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Fendiye / Yumul / Sağdan Gel2023 · Сингл · Emre Doğrugörün
Ankarayla Polatlının Arası2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Mal Kaybı2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Çok Mal Gördüm2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Seven Yağlı Bazlamayı2022 · Сингл · Emre Doğrugörün
Farkederse Kahrolayım2022 · Сингл · Emre Doğrugörün