Информация о правообладателе: Occo Yapım
Сингл · 2022
Kınalar Yaksın / Tribin Olurum
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Aramadınız Sormadınız2025 · Сингл · Çubuklu Cem
Çağırıyom Kız Duysana2025 · Сингл · Çubuklu Cem
Ölem Ben2025 · Сингл · Çubuklu Cem
Sevdiğime Say2025 · Сингл · Çubuklu Cem
Sultanım2025 · Сингл · Çubuklu Cem
Garide Gari2025 · Сингл · Çubuklu Cem
Kesenöz2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Edalı Gelin2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Sarda Gidelim2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Hacelim2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Ankaranın Uşağı2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Ölem Ben2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Aman Alemci Olur2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Elinende Kara Gözlüm2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Yanar Yanar2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Kelle2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Tiktokla2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Sincan Yollarında2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Alem Yapıyoruz2024 · Сингл · Çubuklu Cem
Gazla Dolmuşcum2024 · Сингл · Çubuklu Cem