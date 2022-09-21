О нас

Информация о правообладателе: Occo Yapım
Другие альбомы артиста

Релиз Sincan Yollarında
Sincan Yollarında2024 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Alem Yapıyoruz
Alem Yapıyoruz2024 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Kırmızı Motor
Kırmızı Motor2024 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Ne Ankaraymış
Ne Ankaraymış2023 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Dilek
Dilek2023 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Ebru Ebru
Ebru Ebru2023 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Ayaş Dedikleri
Ayaş Dedikleri2022 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Olay Ederiz
Olay Ederiz2022 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Sen Konuşma Soner
Sen Konuşma Soner2022 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Tribin Olurum
Tribin Olurum2022 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Farkederse Kahrolayım
Farkederse Kahrolayım2022 · Сингл · Çubuklu Ömer
Релиз Keyfimiz Ellere Dert Oldu
Keyfimiz Ellere Dert Oldu2022 · Сингл · Çubuklu Ömer

Çubuklu Ömer
