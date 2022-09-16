О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sheri Deniz

Sheri Deniz

Сингл  ·  2022

Gölge

#Поп
Sheri Deniz

Артист

Sheri Deniz

Релиз Gölge

#

Название

Альбом

1

Трек Gölge

Gölge

Sheri Deniz

Gölge

3:04

Информация о правообладателе: MD Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Suskunum
Suskunum2023 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Bırakıp Gittik
Bırakıp Gittik2023 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Nerdeyse Evimdeyim
Nerdeyse Evimdeyim2022 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Gölge
Gölge2022 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Ben Buradayım
Ben Buradayım2022 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Öp Beni
Öp Beni2022 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Ben Kadınım
Ben Kadınım2021 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Aşk Alemi (Live)
Aşk Alemi (Live)2020 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Yıldızların Altında
Yıldızların Altında2020 · Сингл · Sheri Deniz
Релиз Maskeli Yüzler
Maskeli Yüzler2020 · Сингл · Sheri Deniz

Похожие артисты

Sheri Deniz
Артист

Sheri Deniz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож