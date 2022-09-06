О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

田碧玉

田碧玉

Сингл  ·  2022

德彪西十二首钢琴练习曲

#Классическая
田碧玉

Артист

田碧玉

Релиз 德彪西十二首钢琴练习曲

#

Название

Альбом

1

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 1, 为五指而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 1, 为五指而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

3:08

2

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 2, 为三度音程而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 2, 为三度音程而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

3:58

3

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 3, 四度音程而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 3, 四度音程而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

3:33

4

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 4, 为六度音程而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 4, 为六度音程而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

3:59

5

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 5, 为八度音程而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 5, 为八度音程而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

2:17

6

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 6, 为八度指法而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 6, 为八度指法而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

1:35

7

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 7, 为半音阶指法而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 7, 为半音阶指法而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

2:56

8

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 8, 为装饰音而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 8, 为装饰音而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

3:52

9

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 9, 为重复音而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 9, 为重复音而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

2:48

10

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 10, 为对比音而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 10, 为对比音而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

4:26

11

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 11, 为复合琶音而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 11, 为复合琶音而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

3:15

12

Трек 12首钢琴练习曲, L. 136: No. 12, 为和弦而作

12首钢琴练习曲, L. 136: No. 12, 为和弦而作

田碧玉

德彪西十二首钢琴练习曲

4:35

Информация о правообладателе: Guangzhou Xingrui Music Co., Ltd
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз 海顿钢琴奏鸣曲合集
海顿钢琴奏鸣曲合集2022 · Сингл · 田碧玉
Релиз 海顿钢琴曲合集
海顿钢琴曲合集2022 · Сингл · 田碧玉
Релиз 德彪西经典钢琴曲集
德彪西经典钢琴曲集2022 · Сингл · 田碧玉
Релиз 德彪西十二首钢琴练习曲
德彪西十二首钢琴练习曲2022 · Сингл · 田碧玉
Релиз 维瓦尔第: 四季之春
维瓦尔第: 四季之春2022 · Сингл · 田碧玉
Релиз 舒伯特钢琴曲合集
舒伯特钢琴曲合集2022 · Сингл · 田碧玉
Релиз 亨德尔钢琴曲合集
亨德尔钢琴曲合集2022 · Сингл · 田碧玉
Релиз 巴赫 十二平均律
巴赫 十二平均律2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 巴赫 三部创意曲
巴赫 三部创意曲2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 巴赫初级钢琴曲集
巴赫初级钢琴曲集2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 巴赫经典钢琴曲集
巴赫经典钢琴曲集2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 巴赫 二部创意曲
巴赫 二部创意曲2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 舒曼：童年情景, Op. 15
舒曼：童年情景, Op. 152022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 舒曼：少年钢琴曲集
舒曼：少年钢琴曲集2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 肖邦练习曲
肖邦练习曲2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 柴科夫斯基钢琴曲合集
柴科夫斯基钢琴曲合集2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 肖邦前奏曲合集
肖邦前奏曲合集2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 柴可夫斯基：四季
柴可夫斯基：四季2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 柴可夫斯基：少年钢琴曲集
柴可夫斯基：少年钢琴曲集2022 · Альбом · 田碧玉
Релиз 肖邦钢琴曲合集
肖邦钢琴曲合集2022 · Альбом · 田碧玉

Похожие артисты

田碧玉
Артист

田碧玉

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож