Сингл · 2000
Lied: Strahl 1
#
Название
Альбом
1
Lieder und Schneebilder: No. 1, Beautiful is the meaningless (Erstes Schneebild)
2:36
2
3:28
4
Lieder und Schneebilder: No. 4, Silence is a looking bird (Zweites Schneebild)
2:02
7
es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen: No. 1, Lied I "Schwarz Wie Die Erinnerungswunde" / 2. Paranthese I
2:29
8
es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen: No. 2, 3. Lied: In Den Flüssen Nördlich Der Zukunft
0:52
9
es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen: No. 3, 4. Lied III "Vor Dein Spätes Gesicht" / 5. Paranthese II "... Scene"
2:01
10
es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen: No. 4, 6. Lied IV "Im Schlangenwagen" / 7. Paranthese III "... Frammenti"
2:18
11
es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen: No. 5, 8. Lied V "... Fadensonnen"
1:48
12
es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen: No. 6, 9. Lied VI "Erblinde Schon Heut" / 10. Paranthese IV "... Frammenti, Scene" (Es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen)
1:47
13
es sind noch lieder zu singen jenseits der menschen: No. 7, 11. Lied VII "Fadensonnen" (Commento Sopra V)
2:37
