Linna Lee

Linna Lee

Сингл  ·  2022

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

#Классическая
Linna Lee

Артист

Linna Lee

Релиз 舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

#

Название

Альбом

1

Трек 舒曼 快板（少年奏鸣曲集） Op.118a No.1

舒曼 快板（少年奏鸣曲集） Op.118a No.1

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

2:05

2

Трек 舒曼 主题变奏曲（少年奏鸣曲集） Op.118a No.2

舒曼 主题变奏曲（少年奏鸣曲集） Op.118a No.2

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

1:54

3

Трек 舒曼 娃娃摇篮曲（少年奏鸣曲集） Op.118a No.3

舒曼 娃娃摇篮曲（少年奏鸣曲集） Op.118a No.3

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

1:44

4

Трек 舒曼 回旋曲（少年奏鸣曲集） Op.118a No.4

舒曼 回旋曲（少年奏鸣曲集） Op.118a No.4

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

2:55

5

Трек 舒曼 快板（少年奏鸣曲集） Op.118b No.1

舒曼 快板（少年奏鸣曲集） Op.118b No.1

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

6:36

6

Трек 舒曼 卡农（少年奏鸣曲集） Op.118b No.2

舒曼 卡农（少年奏鸣曲集） Op.118b No.2

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

1:16

7

Трек 舒曼 夜歌（少年奏鸣曲集） Op.118b No.3

舒曼 夜歌（少年奏鸣曲集） Op.118b No.3

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

1:08

8

Трек 舒曼 儿童乐园（少年奏鸣曲集） Op.118b No.4

舒曼 儿童乐园（少年奏鸣曲集） Op.118b No.4

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

3:29

9

Трек 舒曼 快板（少年奏鸣曲集） Op.118c No.1

舒曼 快板（少年奏鸣曲集） Op.118c No.1

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

5:44

10

Трек 舒曼 行板（少年奏鸣曲集） Op.118c No.2

舒曼 行板（少年奏鸣曲集） Op.118c No.2

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

2:06

11

Трек 舒曼 吉普赛舞曲（少年奏鸣曲集） Op.118c No.3

舒曼 吉普赛舞曲（少年奏鸣曲集） Op.118c No.3

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

2:36

12

Трек 舒曼 儿童梦想（少年奏鸣曲集） Op.118c No.4

舒曼 儿童梦想（少年奏鸣曲集） Op.118c No.4

Linna Lee

舒曼 为青少年而作的钢琴曲集 儿童奏鸣曲 少年钢琴奏鸣曲 世界名曲 古典钢琴曲集

5:17

Информация о правообладателе: 广州爱乐城
