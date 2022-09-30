О нас

Massimo Faraò Trio

Massimo Faraò Trio

Альбом  ·  2022

I Love Paris

#Джаз

4 лайка

Massimo Faraò Trio

Артист

Massimo Faraò Trio

Релиз I Love Paris

#

Название

Альбом

1

Трек I Love Paris

I Love Paris

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:30

2

Трек Whatever Lola Wants

Whatever Lola Wants

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:02

3

Трек Sway

Sway

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:05

4

Трек Since I Fell for You

Since I Fell for You

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

5:39

5

Трек Puttin' on the Ritz

Puttin' on the Ritz

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:26

6

Трек Smile

Smile

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:22

7

Трек On a Clear Day You Can See Forever

On a Clear Day You Can See Forever

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

2:31

8

Трек Our Love Is Here to Stay

Our Love Is Here to Stay

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

2:15

9

Трек Love for Sale

Love for Sale

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:02

10

Трек Desafinado

Desafinado

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

4:53

11

Трек The Way You Look Tonight

The Way You Look Tonight

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

4:46

12

Трек Night and Day

Night and Day

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

2:31

13

Трек Fly Me to the Moon (In Other Words)

Fly Me to the Moon (In Other Words)

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:01

14

Трек Falling in Love with Love

Falling in Love with Love

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

2:21

15

Трек At Last

At Last

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

5:02

16

Трек My Funny Valentine

My Funny Valentine

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

5:14

17

Трек Crazy

Crazy

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

2:30

18

Трек The Girl of Ipanema

The Girl of Ipanema

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:34

19

Трек Nature Boy

Nature Boy

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

3:01

20

Трек Black Coffee

Black Coffee

Massimo Faraò Trio

I Love Paris

5:19

Информация о правообладателе: Playaudio
