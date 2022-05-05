О нас

Majki

Majki

Альбом  ·  2022

EP. 2

Контент 18+

#Электро
Majki

Артист

Majki

Релиз EP. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Parapetówka

Parapetówka

Majki

EP. 2

2:44

2

Трек Lawenda

Lawenda

Majki

EP. 2

2:40

3

Трек Co to za bluza lanek?

Co to za bluza lanek?

Majki

EP. 2

2:52

4

Трек 99-400

99-400

Majki

EP. 2

2:53

5

Трек Chodź

Chodź

Majki

EP. 2

2:45

6

Трек Jetlag

Jetlag

Majki

EP. 2

2:34

7

Трек Réseaux

Réseaux

Majki

EP. 2

2:36

8

Трек BMW

BMW

Majki

EP. 2

2:39

Информация о правообладателе: ZGP Label
