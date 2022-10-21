О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

CHRISS

CHRISS

,

Glow

Сингл  ·  2022

Tu Esti Leoaica

#Электроника
CHRISS

Артист

CHRISS

Релиз Tu Esti Leoaica

#

Название

Альбом

1

Трек Tu Esti Leoaica

Tu Esti Leoaica

Glow

,

CHRISS

Tu Esti Leoaica

3:13

Информация о правообладателе: Mr.Gun Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Moj Hatixhe
Moj Hatixhe2025 · Сингл · Row
Релиз Imbraca-ma Cu Noi
Imbraca-ma Cu Noi2024 · Сингл · CHRISS
Релиз Intre Doua Lumi
Intre Doua Lumi2024 · Сингл · CHRISS
Релиз Imbraca-ma Cu Noi
Imbraca-ma Cu Noi2023 · Сингл · Glow
Релиз De Cand Te-am Pierdut
De Cand Te-am Pierdut2023 · Сингл · CHRISS
Релиз I MISS YOU
I MISS YOU2023 · Сингл · Seven
Релиз Printre Lacrimi, Rad
Printre Lacrimi, Rad2023 · Сингл · CHRISS
Релиз 4 AM
4 AM2023 · Сингл · CHRISS
Релиз Timp Pentru Noi
Timp Pentru Noi2023 · Сингл · CHRISS
Релиз Rana
Rana2022 · Сингл · CHRISS
Релиз 2 in 1
2 in 12022 · Сингл · CHRISS
Релиз Sufletul Striga
Sufletul Striga2022 · Сингл · Denisa Jo
Релиз Ploua Iar
Ploua Iar2022 · Сингл · CHRISS
Релиз Tu Esti Leoaica
Tu Esti Leoaica2022 · Сингл · CHRISS
Релиз PARTY (feat. CHRISS)
PARTY (feat. CHRISS)2022 · Сингл · P-FIRE
Релиз Oceane De Vise
Oceane De Vise2020 · Сингл · Denisa Jo
Релиз Draga Domnisoara
Draga Domnisoara2020 · Сингл · Glow

Похожие артисты

CHRISS
Артист

CHRISS

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож